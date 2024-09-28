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AK Parti'den Değişim ve Dönüşüm Vurgusu

AK Parti'den Değişim ve Dönüşüm Vurgusu
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Malatya'da düzenlenen programda önümüzdeki kongre süreçlerinde yenilikler ve değişim hedeflediklerini belirtti. Usta, Kahramanmaraş depremlerinin ardından kenti ayağa kaldırma çabalarının sürdüğünü vurguladı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Çok daha güçlü şekilde önümüzdeki kongre süreciyle birlikte tazelenerek, yenilenerek, tecrübelerimizden faydalanarak yine tecrübeli isimlerimizle güzel bir değişim ve dönüşümle hedeflerimize, 2028'e yürüme çabası içerisindeyiz." dedi.

Usta, AK Parti Malatya İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kenti ayağa kaldırma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Teşkilat yapısının, siyasi aktörlerin Malatya'da güçlü olduğunu, o yüzden AK Parti Malatya Teşkilatına güvendiklerinin altını çizen Usta, şöyle konuştu:

"Çok daha güçlü şekilde önümüzdeki kongre süreciyle birlikte tazelenerek, yenilenerek, tecrübelerimizden faydalanarak yine tecrübeli isimlerimizle güzel bir değişim ve dönüşümle hedeflerimize, 2028'e yürüme çabası içerisindeyiz. Bu noktada her ilçemizde kıymetli il ve ilçe başkanlarımız, kongre süreçlerimizi de ilçelerimizden başlamak üzere hayata geçirecek. Ekim ayında muhtemelen ilçe kongrelerimiz başlayacak, kasım ve aralık gibi il kongrelerimiz tamamlanarak bu süreç Malatya'da da işletilecek. Sizden arzu ve temennimiz, teşkilatta görev almak isteyen herkese kapımızı açmamız, görev almak isteyen her kardeşimizin değerlendirilmesi."

Programa AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Politika

Leyla Şahin Usta Kahramanmaraş AK Parti malatya

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