AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlyas Şeker'i Ağırladı

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, önceki dönem Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'i parti binasında ağırladı.

Ziyarette teşkilat çalışmaları, yerel ve genel siyaset konularında kapsamlı istişarelerde bulunuldu. İl Başkanı Yıldırım, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Önceki Dönem Kocaeli Milletvekilimiz İlyas Şeker'i parti binamızda misafir ettik. Ziyaretleri vesilesiyle teşkilat çalışmalarımız, yerel ve genel siyaset üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Kendilerine ziyaretleri ve kıymetli katkıları için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İlyas Şeker, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından parti binası önüne kurulan üyelik standını da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - BİLECİK