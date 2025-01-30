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AK Parti Bilecik İl Başkanı'ndan Osmaneli'nde TOKİ Projesi Müjdesi

AK Parti Bilecik İl Başkanı'ndan Osmaneli'nde TOKİ Projesi Müjdesi
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 3. Etap TOKİ Projesi'nin 3 ay içinde tamamlanacağını ve hak sahiplerinin konutlarına kavuşacağını açıkladı. Proje, Osmaneli halkının konut ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bölgenin gelişimine de katkı sağlayacak.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Osmaneli'nde ikamet eden vatandaşlara müjdeyi verdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, devam eden 3. Etap TOKİ Projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek şantiyede yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında yetkililerden müjdeli haberi alan Yıldırım, projenin 3 ay içinde tamamlanacağını ve kur'a çekilişi ile hak sahiplerinin evlerine kavuşacağını duyurdu. Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimiz için büyük bir ihtiyaç olan bu projede sona yaklaşıyoruz. 3 ay sonra tamamlanacak konutlarımızla Osmaneli halkımızın ev sahibi olmasının mutluluğunu paylaşacağız. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

TOKİ Projesi, Osmaneli'nde konut ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bölgenin gelişimine de katkı sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla, hak sahipleri modern ve konforlu evlerinde yeni bir hayata adım atacaklarını ifade eden Yıldırım, "Osmaneli için durmadan çalışmaya devam" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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