AK Parti Beydağ 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti

Ak Parti Beydağ 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Beydağ Halk Eğitim Merkezi Salonu'ndaki kongrede konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin ( Tusaş ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetledi.

Türkiye'nin hedeflerine yürüyüşünün hiçbir şekilde kesintiye uğramayacağını belirten Kasapoğlu, "Ülkemize, bu ülkenin evlatlarına kast edenler hiçbir zaman emellerine nail olamayacaklar. Nasıl Çanakkale'de, Malazgirt'te, Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da gereken cevabı verdiysek bundan sonra da bu tür emel gösteren şebekeler en güçlü cevabı alacak. Nasıl bugüne kadar hayal edilen değerlere hep birlikte ulaştıysak bundan sonra da hedeflerimizi, hayallerimizi birer birer gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da Türkiye'nin önemli bir bölgede bulunduğunu anlatarak, "Bu bölgede yaşıyorsak çok güçlü olmak zorundayız." dedi.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ise TUSAŞ'a yönelik saldırıda yaralanan 8 kişinin tedavilerinin ardından koşa koşa mesaiye başladığını öğrendiğini aktararak, milletin ve devletin bu duygularla dimdik ayakta olduğunu ifade etti.

Kongrede mevcut ilçe başkanı Zafer Yüksel tek aday oldu.