AK Parti Ağrı İl Başkanından Ağrı Spor Kulübü'ne Ziyaret
AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ile birlikte Ağrı Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, yeni Kulüp Başkanı Ufuk Balki'ye hayırlı olsun dileklerini iletti. Yıldız, Ağrı Spor'un şehir için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Ak Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ile birlikte Ağrı Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, Kulüp Başkanlığı görevine başlayan Ufuk Balki'ye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yıldız, Ağrı Spor'un şehir için sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda birlik ve heyecan kaynağı olduğunu belirtti.

"Milletvekilimiz Sayın Ruken Kilerci ile birlikte Ağrı Spor Kulübümüzü ziyaret ederek, Kulüp Başkanımız Sayın Ufuk Balki'ye yeni görevinde başarılar diledik. Ağrı Spor, bu şehrin gençliğine umut, halkına gurur veren bir değerdir. 2025-2026 sezonunda 3. Lig'de başarılı bir performans sergileyeceklerine inancımız tamdır" dedi.

Başkan Yıldız, AK Parti teşkilatı olarak sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını vurgulayarak, "Ağrı'mızın adını başarıyla temsil eden her alanda, gençliğimizin ve spor kulüplerimizin arkasındayız. Ağrı Spor'a yeni sezonda üstün başarılar diliyorum. Allah sakatlıktan uzak, zaferlerle dolu bir sezon nasip etsin" ifadelerini kullandı. - AĞRI

