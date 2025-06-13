Ağıralioğlu Halı Saha Maçında 4 Gol Attı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen halı saha maçında partilileriyle futbol oynadı ve 4 gol atarak dikkat çekti. Ağıralioğlu, karşılaşmanın ardından teşkilatın coşkusunu ve çalışkanlığını vurguladı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde partililerle halı sahada futbol oynadı.

Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda Anahtar Parti İl Başkanlığınca düzenlenen maça katılan Ağıralioğlu, 4 gol attı.

Karşılaşmayı tribünden izleyen partililer, tezahüratlarla Ağıralioğlu'na destek verdi.

Maçın ardından partililerle fotoğraf çektirip sohbet eden Ağıralioğlu, gazetecilere tüm partilileriyle türkü meclislerinde, spor sahalarında, siyaset meydanlarında memleketin yarınlarına coşkuyla koşan bir takım olduklarını söyledi.

Gecenin vakti, coşkuyla toplanabilen bir hareket olarak, memleketin bütün sorunlarını omuzlama kondisyonu biriktirdiklerini belirten Ağıralioğlu, tüm teşkilatlarının 24 saat çalışacak kadar coşkulu olduğunu dile getirdi.

Ağıralioğlu, hafta sonu Bursa ve Yalova teşkilatlarının açılışını gerçekleştireceklerini aktararak, "Kocaeli teşkilatımızla istişare toplantılarımız var. Bütün ilçelerde üye kampanyamız var. Eylülde, ekime kadar sahadaki tüm varlığımızı, gücümüzü milletimizin duyacağı şekilde dönüştüreceğiz. Şu anda Türkiye'de ivmesi yukarı yönlü, iddiası geleceğe doğru, memleketin bütününü kucaklayacak, 85 milyon üyesi olacak hassasiyet taşıyan tek parti biziz." diye konuştu.

Memleketin tamamını sarıp sarmalamaya koştuklarını ifade eden Ağıralioğlu, "Hem siyasi kondisyon biriktiriyoruz, hem fiziki kondisyon biriktiriyoruz, hem fikri kondisyon biriktiriyoruz. Çok iyiyiz. Allah vatana millete hayırlı etsin." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Politika
Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın

Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı

Kimse beklemiyordu! Dursun Özbek Fenerbahçeli efsaneye imza attırdı
Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı

BM'den kritik Gazze'de ateşkes kararı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.