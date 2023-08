Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Mahalle Buluşmaları Programıyla Nazmi Saatçi Mahallesinde

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in gelenekselleşen 'Mahalle Buluşmaları' programı sürüyor. Bu haftanın ziyaret durağı ise Nazmi Saatçi mahallesi oldu. Her hafta farklı bir mahallede hemşehrileri ile buluşan Başkan Zeybek Nazmi Saatçi mahallesini ziyaret etti. İstişare kültürüne önem vererek yerinde çözüm anlayışı ile her fırsatta vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Zeybek, düzenlediği bu programlar ile hizmette etkinliğin artırılmasını hedefliyor. Belediye ayrıca 'Mahalle Buluşmaları' çerçevesinde etkinlik alanını çocuklar ve mahalle sakinleri için renkli hale getirdi. Gecede çocuklar için oluşturulan interaktif oyunlar, animasyon gösterileri, yüz boyama atölyesi ve sürpriz hediye ve ikramlarla çocukların yanı sıra anne babaları da keyifli bir akşam geçirdi. Mahalle sakinlerinin talepleri alındı, istişare yapıldı. İmkanları en iyi şekilde değerlendirerek iyi niyetle ve samimiyetle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Zeybek yapılan yatırımları aktardı. Mahalleye, yeşil alan park çalışmaları, asfaltlama, yol ve pek çok talebe cevap veren hizmetler yaptıklarını ifade eden Zeybek, çalışmaların değerlendirildiği ve istişarelerin yapıldığı buluşmada vatandaşların sorularını yanıtlandı. Zeybek, vatandaşların taleplerini tek tek not alarak mahalleye bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmaların da yol haritasını çizdi.