Adana'da 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı ismi değiştirildi

Adana ismi 10'ncu Tanker Üs Komutanlığıyken, 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirilen üste sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İncirlik/Adana'da bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirilmiştir" denildi.

İsminin değiştirildiği duyurulan üste ise herhangi bir hareketlilik olmadığı, sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Daha önce tanker üs komutanlığı olarak kullanılırken 15 Temmuz darbe girişiminde meclisi ve özel harekatı bombalayan jetlere yakıt ihmali yapmasıyla gündeme gelmiş, dönemin üs komutanı da yargılanıp hapis cezası almıştı. - ADANA