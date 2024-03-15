Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı paketleriyle ihtiyaçlara göre yeni mevzuat düzenlemeleri gerçekleşiyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli programlar ve ziyaretler için dün Rize'ye geldi. Dün yaptığı ziyaretlerin ardından Bakan Tunç, bugün sabah saatlerinde Rize Personel Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Tunç, burada 3. grup yeni atanan zabit katiplerine yönelik hizmet içi eğitim programı ile 6. grup İdari İşler Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik hizmet içi eğitimin kapanış programına katıldı. Programda açılış konuşmalarının ardından Bakan Tunç, adliyede çalışacak yeni personele belgelerini takdim etti.

Bakan Tunç, yaptığı konuşmada yeni mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirildiğini belirterek, "Mevzuatımızı da sürekli olarak yeniledik. Temel kanunlarımızın tamamı yenilendi. Yargı paketleriyle ihtiyaçlara göre yeni mevzuat düzenlemeleri gerçekleşiyor. Sadeleştirmeler, yargı hizmetlerinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik mevzuat değişiklikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından devam ediyor. En önemlisi de insan unsuru. Hakim ve savcılarımızın daha donanımlı olması noktasında gerek hukuk fakültesindeki eğitimleri ve sonrasındaki sınavlar, hakim savcı yardımcılığı sistemiyle de kürsümüz artık daha da güçleniyor. Tabii o kürsüye güç verecek, destek verecek olan personeldir. Sizler vatandaşlarımızın yargı hizmet memnuniyetini en üst noktaya çıkaracak kişilersiniz. Bir taraftan hakim ve savcılarımıza yazı işleri personeli olarak hizmet ederken, diğer yandan da adliyeye adalet için gelen, hakkını alabilmek için gelen vatandaşlarımıza da o güler yüzünüzle, o güzel davranışlarınızla gerçekten adalet personeli, gerçekten örnek personel olacak kişilersiniz. Ben şimdiden bu güzel çalışmalarınızda, bu kutlu çalışmalarınızda hepinize üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - RİZE