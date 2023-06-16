Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İsviçre'deki Provokatif Eylemleri Kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'de yaşanan provokatif eylemler sonrası " Kınıyoruz, lanetliyoruz. İsviçre makamları, adli makamları bu eylemleri yapanları terör örgütünün propagandasını yapanları, şiddet çağrısı yapanları hemen yakalayıp soruşturmalı ve adli işlemleri başlatmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı görevine atanan Yılmaz Tunç göreve başlamasının ardından ilk resmi ziyaretini memleketi Bartın'a gerçekleştirdi.

Bakan Tunç memleketi Bartın'da partililer ve hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı. Meşalelerin yakıldığı davullu zurnalı karşılamada sonrası Bakan Tunç Bartın Valiliğini ziyaret etti.

Buradaki ziyaretinin ardından Bakan Tunç İsviçre'nin Zürih kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemlere yönelik açıklamalarda bulunarak tepkisini yineledi.

Tunç, şöyle dedi:

"İsviçre'de meydana gelen provokatif eylemler kabul edilebilir gibi değil. Nefret suçu teşkil ediyor. Şiddet çağrısı içeriyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları, Dışişleri Bakanlığımız açıklamaları yaptılar. Parti sözcümüz de açıklama yaptı. Ben de dün bir açıklama yapmıştım. Bu açıklama ışığında tekrar ediyoruz. İsviçre'de meydana gelen bu provokatif eylemi öncelikle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bu tür eylemlerin Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşmemesi lazım. Şiddet çağrısı, nefret suçu, kabul edilemez. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin onuncu maddesinde şiddet çağrısını içeren ifadeler, eylemler, özgürlük çerçevesinde sayılamaz. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ve Avrupa ülkesi olan İsviçre'nin bu anlamda bu tür bu tür eylemlere izin vermemesi gerekir. Maalesef bunun örneklerini Avrupa'daki başka ülkelerde de gördük. Dün de İsviçre'de gördük. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na davet etti ve gerekli uyarılar gerçekleştirildi. Kınıyoruz, lanetliyoruz. İsviçre makamları, adli makamları bu eylemleri yapanları terör örgütünün propagandasını yapanları, şiddet çağrısı yapanları hemen yakalayıp soruşturmalı ve adli işlemleri başlatmalı. İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz." - BARTIN