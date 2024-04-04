Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Barolar farklı ideolojik çalışmalara devam ediyor

Baroları hedef alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Muhalefet partisinden de öte farklı ideolojik birtakım çalışmaların içerisinde bulundular, bulunmaya da devam ediyorlar" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Baro'nun Avukatlar Günü vesilesiyle düzenlediği Değişen Dünyada Avukatlık Vizyonu Sempozyumu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, baroların siyasi parti gibi çalıştığını bu sebeple avukatların sorunlarını çözme noktasında yetersiz kaldıklarını söyledi. Bakan Tunç, Hukuk Fakülteleri kontenjanlarına yönelik çalışma yaptıklarını da söyleyerek kontenjan sayısının 100 bine indirilebileceğini duyurdu.

"Muhalefet partisinden de öte farklı ideolojik birtakım çalışmaların içerisinde bulundular, bulunmaya da devam ediyorlar"

Avukatlık mesleğinin gelişmesi için herkese görev düştüğünü söyleyen Bakan Tunç, "Türkiye'de avukatlığın geleceğinin tartışılması lazım. Şu anda bulunduğumuz nokta, baroların durumu, son değişiklerle 2 No'lu Baroların kurulması, birden fazla baronun kurulması ile ilgili çalışmalar ve yasa değişikliğinden ve barolar kurulduktan sonraki gelinen aşama. Bu değişiklik neler getirdi? Avukatlık mesleğinin geliştirilmesi anlamında barolara düşen görevler var. Tabi maalesef geçmişte barolar çok iyi sınavlar veremedi. Avukatlık mesleğinin sorunlarından ziyade farklı şeylere odaklandılar. Özellikle adeta bir muhalefet partisi gibi, muhalefet partisinden de öte farklı ideolojik birtakım çalışmaların içerisinde bulundular, bulunmaya da devam ediyorlar. Biz istiyoruz ki avukatlık mesleğine odaklansınlar. Meslektaşlarımızın mesleki çalışmalarına katkı versinler. Mesleğin geliştirilmesi anlamında da yürütmeyle, yasamayla iyi ilişki içerisinde olsunlar ki görevlerini yapmış olsunlar" dedi.

Hukuk Fakültelerinin kontenjanı 100 bine düşebilir

Hukuk Fakültelerinin kontenjanlarına yönelik çalışma yürüttüklerini söyleyen Bakan Tunç, "Hukuk Fakültelerindeki kontenjanların 190 binlerden 125 binlere düştüğünü görüyoruz. Tabi bu Hukuk Fakültelerine girişteki puanların yükselmesi de oradaki öğrenci kalitesini de artıran önemli bir husus. Mevcut fakültelerimizin akademisyen kadrosunun güçlenmesi lazım, bunun farkındayız. Özellikle son kurulan fakültelerde daha öğrenci almayan Hukuk Fakülteleri var. Belki bunların yakın fakültelerle birleştirilmesi, güçlendirilmesi, akademisyenlerin sayısının arttırılması olabilir. Geleceğe dönük ümit var. Çünkü bugün fakültelerde yardımcı doçent, doktora öğretim görevlisi ya da doçent olan hukukçularımız yakın bir zamanda çalışmalarının neticesinde profesör olacaktır. O nedenle 4-5 yıl sonra oralarda yine eğitim kalitesinin arttığını müşahede edeceğiz. Ama kontenjanlar noktasında 100 bine kadar indirilmesi ile ilgili sürekli talep dile getiriliyor. Bu konuda da YÖK Başkanımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA