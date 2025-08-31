Adalet Bakanı Tunç'tan Dijital Dönüşüm ve e-Tebligat Sistemi Açıklamaları

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "2015 yılından günümüze 318 milyon 190 binin üzerinde e-Tebligat göndererek; 11 bin 137 ton kağıt tasarrufu sağladık, 189 bin 324 ağacı kesilmekten kurtardık, 24 milyar 358 milyon 333 bin TL tasarruf ettik" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı olarak teknolojinin tüm imkanlarını adalet sistemimizin hizmetine sunuyor, dijital dönüşümle hizmetlerimizin verimliliğini ve erişilebilirliğini artırıyoruz. Kendi kaynaklarımızla, yerli ve milli imkanlarımızla hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarla zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırıyoruz. Böylece işlemleri daha da hızlandırırken kaynaklardan ve masraflardan sağladığımız tasarrufla ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Dünyaya örnek olan ve 24'ü uluslararası olmak üzere toplam 47 ödüle layık görülen Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile yargı hizmetlerini teknolojik gelişmelerle güçlendirdik ve bilişim alanında tarihi bir dönüşüme imza attık" dedi.

'E-DURUŞMA İLE 3 MİLYON 705 BİN 97 DURUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK'

UYAP sistemini hayata geçirdikleri 2007 yılından bugüne kadar toplam 59 kurum ve kuruluş ile 196 entegrasyon gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Tunç, "Bilgi ve belgelerin saniyeler içerisinde temin edilebildiği UYAP'ta; vatandaş portal 24,6 milyon, avukat portal 209 bin, uzlaştırmacı portal 19 bin, bilirkişi portal 83 bin, arabulucu portal 48 bin, e-Satış portal 3 milyon kullanıcıya ulaştı. Uygulamaya koyduğumuz Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleriyle (SEGBİS) tutuklu ile hükümlülerin duruşma salonlarına getirilmesinin, vatandaşlarımızın ifade vermek için uzaktaki mahkemeye gitmesinin önüne geçtik. SEGBİS'in kullanılmaya başlanıldığı 2013 yılından bugüne kadar kurulumunu tamamladığımız 4 bin 807 adet cihaz ile 6 milyon 799 bin 947 video konferans görüşmesi yapılmasını sağladık. Hukuk mahkemesi yargılamalarında tarafların ve avukatların mahkeme salonuna gitmeden çevrimiçi katıldığı e-Duruşma sistemiyle ise 15 Eylül 2020 tarihinden itibaren 3 milyon 705 bin 97 duruşma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKAYA DAYALI UYGULAMALAR GELİŞTİRECEĞİZ'

Ayrıca, e-Tebligat sistemiyle haftalarca süren tebligat işlemini, saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilir hale getirdiklerini belirten Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Böylece yargı süreçlerini hızlandırırken doğamızın yok olmasının önüne geçtik. 2015 yılından günümüze 318 milyon 190 binin üzerinde e-Tebligat göndererek; 11 bin 137 ton kağıt tasarrufu sağladık, 189 bin 324 ağacı kesilmekten kurtardık, 24 milyar 358 milyon 333 bin TL tasarruf ettik. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kullanıcı memnuniyetini esas alan modern bir yazılım altyapısı ile bilişim sistemini yenilemeye devam edecek, yapay zekaya dayalı uygulamalar geliştireceğiz. Yeni teknolojilerin adalet hizmetlerinde kullanılmasını sağlayarak süreçlerin daha hızlı ve etkin bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlayacağız."