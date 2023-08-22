Adalet Bakanı'nın Nafaka Açıklamasına Tepki

CEREN BALA TEKE

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) Gönüllüsü ve avukat Özlem Günel Tekşen, "Adalet Bakanı nafaka ile ilgili bir gün evli kalıp 10 yıl boyunca nafaka ödeyen erkekler olduğunu, bunun erkelerde mağduriyet yarattığını ve bu mağduriyetin giderileceğini söyledi. Bizler Adalet Bakanı'ndan elinde gerçekten böyle veriler varsa; bu erkeklerin sayısının kaç olduğunu, bunlara ait nafaka dosyalarının dosya numaralarını ve bu nafakaların kadınlara mı yoksa çocuklara mı ödendiği yönünde bilgilerin kamuoyuyla derhal paylaşılmasını kendisinden talep ediyoruz. Özellikle son 21 yılda kadın istihdamının yüzde 30'lara düştüğü, kadın yoksulluğunun arttığı, anneliğin bir kariyer olarak dayatıldığı bir ülkede yoksulluk nafakasının kaldırılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Kadına şiddet konusu ayrı tutularak boşanma hukukunda da tazminat ve nafaka konusunda da arabuluculuk müessesinin getirilmesi hususunda birtakım görüşler var. Bu görüşlere uygun Bilim Komisyonunun da çalışmaları var. Nafaka konusu da bu kapsamda değerlendirilebilecek bir konu. Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeyen insanlar var" ifadeleri avukatların ve kadın derneklerinin tepkisini çekti. Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) Gönüllüsü ve avukat Özlem Günel Tekşen, Bakan Tunç'un konuya ilişkin verileri varsa kamuoyu ile paylaşmasını talep etti.

Tekşen, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Adalet Bakanı'nın nafaka ve aile hukuk ile ilgili peş peşe yapmış olduğu açıklamalar kadınlar ve çocuklar açısından tedirginlik vericidir. Adalet Bakanı nafaka ile ilgili bir gün evli kalıp 10 yıl boyunca nafaka ödeyen erkekler olduğunu, bunun erkelerde mağduriyet yarattığını ve bu mağduriyetin giderileceğini söyledi. Bizler Adalet Bakanı'ndan elinde gerçekten böyle veriler varsa; bu erkeklerin sayısının kaç olduğunu, bunlara ait nafaka dosyalarının dosya numaralarını ve bu nafakaların kadınlara mı yoksa çocuklara mı ödendiği yönünde bilgilerin kamuoyuyla derhal paylaşılmasını kendisinden talep ediyoruz.

"ANNELİĞİN BİR KARİYER OLARAK DAYATILDIĞI BİR ÜLKEDE YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ"

Bizler sahada çalışan kadın örgütleri olarak biliyoruz ki; nafaka konusunda asıl mağduriyeti yaşayan erkekler değil, kadınlar ve çocuklardır. Özellikle son 21 yılda kadın istihdamının yüzde 30'lara düştüğü, kadın yoksulluğunun arttığı, anneliğin bir kariyer olarak dayatıldığı bir ülkede yoksulluk nafakasının kaldırılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Adalet Bakanı yapmış olduğu açıklamada aile hukuku ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldığını ve bununla ilgili bir bilim kurulu kurulduğunu söyledi. Sayın Bakan'dan; bu bilim kurulunda kimlerin olduğunu ve yapılacak olan bu değişikliğin içeriğini kamuoyuyla paylaşmasını talep ediyoruz.

"BİZ KADINLAR OLARAK İKTİDARDAN YASALARA DOKUNMAMASINI, YASALARI UYGULAMASINI TALEP EDİYORUZ"

Önceki dönem Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu bir açıklamada; aile hukuku ile ilgili yapılacak olan değişiklikte boşanma hukukunda, boşanma davalarının daha hızlı görüleceği, uzun süren davaların mağduriyet yarattığı yönünde bir açıklama duymuştuk. Boşanma davalarının daha hızlı sürmesi demek kusur ve nafaka incelemesinin yapılmaksızın şipşak bir şekilde boşanmaya karar verilmesi demektir. Ki bu kadının ve çocuğun nafaka dahi almaksızın aile konutundan uzaklaştırılması ve boşanmaya karar verilmesi anlamına gelmektedir. Bu erkeklere tek taraflı olarak 'boş ol' yetkisinin verilmesi anlamına gelmektedir. Bu da laik medeni kanunun içinin boşaltılması anlamına gelmektedir. Biz kadınlar olarak iktidardan yasalara dokunmamasını, yasaları uygulamasını talep ediyoruz."