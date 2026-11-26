Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin, "Şu an itibarıyla artık iddianame yazım aşamasına geçildi. 638 şüpheli var, 138'i tutuklu. Halen 5 gözaltı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katılımıyla fon krizine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, soruşturmanın kapsamı, kamu görevlilerinin ihmali iddiaları, yurt dışına çıkarılan paraların iadesi ve iddianame sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denetim kurumlarına yönelik de adli süreç yürütülüyor

Fon soruşturmasında yalnızca fon yöneticileri ve piyasa aktörlerinin değil, denetim görevini yerine getirmekle yükümlü kurumların da incelendiğini belirten Gürlek, "Sadece fon yöneticileri ya da piyasa aktörleri değil, bunları denetlemekle görevli olan kurumlarla ilgili de adli süreç başlatıldı. Takasbank, Türkiye Sigorta, BDDK, Borsa İstanbul Genel Müdürü. Bunlarla ilgili adli süreç var. Burada denetlemekle yükümlü kamu görevlilerinin bir kötü niyeti var mı ya da başka bir eylemi var mı diye araştırılıyor" dedi.

Takasbank, Türkiye Sigorta ve Borsa İstanbul Genel Müdürü'nün tutuklu olduğunu belirten Gürlek, BDDK'ya ilişkin soruşturma izninin ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından verildiğini ve henüz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmadığını kaydetti. Bu sürecin ayrı bir soruşturma olarak yürütüleceğini ifade etti.

638 şüpheli, 138 tutuklu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın örgütlü nitelikte dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin olduğunu aktaran Gürlek, soruşturmanın 17 Eylül'den itibaren yürütüldüğünü söyledi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) dün yayımladığı bültende 66 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Gürlek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şüphelilerin beyanları doğrultusunda soruşturmanın derinleşebileceğini belirtti. Gürlek, "638 şüpheli var. 138 tutuklu var. Halen az önce öğrendim, 5 tane gözaltı var. Bu listelerin hepsine işlem yapıldı. Kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. 638 kişinin içerisinde sizin söylediğiniz kişiler var. Bunları zaten iddianame düzenlenince göreceksiniz" diye konuştu.

Tera, Pusula, Katılımevim ve diğer varlıklarla ilgili birden fazla suç örgütünün bulunup bulunmadığının savcılık tarafından değerlendirildiğini ifade eden Gürlek, soruşturmanın ana omurgasının belirlendiğini ve iddianame yazımına başlandığını kaydetti.

"6 milyar liranın bu hafta Türkiye'ye gelmesini temenni ediyoruz"

Yurt dışına çıkarılan paraların Türkiye'ye iadesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, bu konuda olumlu gelişmeler bulunduğunu söyledi. Destek Faktoring bağlantılı olduğu belirtilen ve tutuklu bulunan Aytunç Kumova'ya ilişkin açıklama yapan Gürlek, "Bunun 6 milyar lira civarında parası var. İnşallah bu hafta bu paranın Türkiye'ye gelmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

El konulan çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığı bulunduğunu da aktaran Gürlek, söz konusu varlıkların satılarak iade hesabına kazandırılmasına önem verdiklerini dile getirdi.

"Paranın iade edilmesi cezai sorumluluğu ortadan kaldırmıyor"

İade hesabına para yatırılmasının soruşturma ve cezai sorumluluk üzerindeki etkisine ilişkin de açıklama yapan Gürlek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinde etkin pişmanlık hükümlerinin düzenlendiğini hatırlattı. Gürlek, "Burada paranın yatırılması tamamen cezai soruşturmadan kurtulacağı anlamına gelmez. Bunun altını çizmek istiyoruz. Para yatırması bir indirim sebebidir, kanunda indirim sebebidir" dedi.

İade sürecinin ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Bakan Gürlek, paranın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki iade hesabına yatırıldığını, ödeme yapıldığına ilişkin savcılığa yazı gönderildiğini anlattı. Savcılığın gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ilgili kişi veya şirket hakkındaki mal varlığı tedbirlerinin kaldırılmasına karar verebildiğini ifade etti.

"İyi niyetli yatırımcıyla manipülasyon yapanlar ayrılıyor"

Soruşturma kapsamında suç işleyenlerle iyi niyetli yatırımcıların birbirinden ayrılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Gürlek, şüpheli olan herkes hakkında mutlaka kamu davası açılacağı yönünde bir durum bulunmadığını söyledi. Gürlek, "Tüm deliller noktasına kadar değerlendiriliyor. Şüpheli olan bir kişi hakkında illa dava açılacak diye bir şey yok. Somut delillere göre iddia makamı takipsizlik kararı da verebilir, kamu davası açabilir. Bu tamamen bağımsız yargı makamının kararıdır" ifadelerini kullandı.

İddianamelerin bir an önce hazırlanarak şüphelilerin mahkeme önünde hesap vermesini istediklerini belirten Gürlek, savcıların çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğünü kaydetti. Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülen başka bir çalışmanın da bulunduğunu açıkladı. Özellikle mülkiyet hakkının güvenliği ve ticari şirketlerin karşılaştığı bazı hukuki sorunlara yönelik bir paket üzerinde çalışıldığını belirten Gürlek, iş dünyasının önerilerini önemsediklerini ve istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi. Gürlek, "Demokratikleşme paketi adı altında özellikle mülkiyet hakkına karşı duyulan kaygılar ve endişelere yönelik bir kanuni düzenleme yapmayı düşünüyoruz" dedi.

DDK raporunun henüz kendilerine ulaşmadığını da belirten Gürlek, raporun ulaşmasının ardından gerekli değerlendirmelerin yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı