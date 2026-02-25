Haberler

ABD'li Özel Temsilci Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Şam'da bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı. Görüşmede, Suriye'nin ulusal denetim ve kimyasal silahların imhası sürecine dair stratejik başlıklar gündeme geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani arasında başkent Şam'da gerçekleştirilen görüşmede, taraflar arasındaki ekonomik iş birliği ve bölgedeki güvenlik çalışmalarına yönelik başlıkların ele alındığını açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Barrack ve Şeybani'nin temasları yapıcı ve kapsamlı olarak nitelendirildi. Görüşmede ABD ve Suriye arasında yeni iş birliği sürecinin temelini oluşturacak stratejik başlıkların ele alındığı aktarılırken, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin vurgulandığı kaydedildi. Aynı zamanda terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin Şam yönetiminin kurumlarına entegrasyonuna yönelik pratik adımların da ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Barrack ve Şeybani'nin masaya yatırdığı konular arasında tam ulusal denetim altında ülkedeki kimyasal silahların imhası sürecinde şeffaflığı sağlamak üzere Suriye öncülüğünde görev yapacak bir uluslararası komitenin çalışmalarının başlatılması da yer aldı.

Tarafların ayrıca terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Suriye'nin desteklenmesinin önemine ve ülkenin bölge güvenliğinin sağlanmasında oynadığı kilit rolü de ele aldığı vurgulandı.

"Uluslararası uzmanlığa yatırım fırsatlarının oluşturulması" vurgusu

Açıklamaya göre Barrack, büyük ABD şirketlerinin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına özellikle petrol ve enerji alanında katkı sunmaya hazır olduğunun altını çizerken, uluslararası uzmanlığa yatırım fırsatlarının oluşturulmasının önemine de dikkat çekti. Görüşmenin sonunda taraflar, Suriye'nin Washington Büyükelçiliği'nin yeniden faaliyete geçirilmesi için gerekli lojistik ve siyasi düzenlemeleri ele aldı. Bu adımın, iki halkın çıkarlarının korunmasını ve iki ülke arasındaki resmi kanalların güçlendirilmesini sağlayacağı ifade edildi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
