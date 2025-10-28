ABD ve Japonya'dan Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve ABD Başbakanı Donald Trump, karşılıklı ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesini ve nadir toprak elementlerinin tedarikinin güvence altına alınmasını öngören iki anlaşmaya imza attı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve ABD Başkanı Donald Trump, Tokyo'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından düzenlenen bir imza törenine katıldı. Takaichi ve Trump, burada karşılıklı ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesini ve nadir toprak elementlerinin tedarikinin güvence altına alınmasını öngören iki anlaşma imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD- Japonya İttifakı İçin Yeni Bir Altın Çağa Doğru Anlaşmanın Uygulanması" başlıklı anlaşmanın 22 Temmuz'da imzalanan ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik kararlılığı vurguladığı belirtildi. Açıklamada, "Anlaşma, her iki ülkenin ekonomik güvenliğini güçlendirmesine, ekonomik büyümeyi teşvik etmesine ve böylece küresel refaha ulaşmasına yardımcı olacak" denildi. Anlaşma uyarınca, liderlerin "hükümetlerindeki ilgili bakanlara büyüyen ABD- Japonya ittifakının 'yeni altın çağı' için daha fazla adım atma talimatı vereceği" kaydedildi.

Japonya ile ABD kritik mineraller ve nadir toprak elementleri konusunda iş birliği yapacak

"ABD ve Japonya'nın Madencilik ve İşleme Yoluyla Kritik Minerallerin ve Nadir Toprak Elementlerinin Tedarikini Güvence Altına Almasına İlişkin Çerçeve" isimli diğer anlaşmanın ise iki ülkenin kritik mineraller konusundaki izin süreçlerini kolaylaştırmasını, piyasa dışı politikalara ve haksız ticaret uygulamalarına karşı harekete geçmesini ve tedarik zincirinin devamlılığı için diğer uluslararası ortaklarla iş birliği yapmasını öngördüğü aktarıldı. - TOKYO