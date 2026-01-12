İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile telefonda görüştü

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor. ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştüğünü bildirerek, görüşmede İran'daki protestoların ele alındığını aktardı.

ABD basını, Arakçi'nin söz konusu görüşme ile İran ve ABD arasındaki tansiyonu düşürmeye çalıştığını, ABD'nin protestolar nedeniyle gündeme getirdiği İran'a muhtemel saldırıyı geciktirme çabası olduğunu öne sürdü. Witkoff ve Arakçi'nin önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme yapmayı değerlendirdiği aktarıldı. - WASHINGTON