ABD, İran'a Bağlı 10 Kişi ve 27 Kuruluşa Yaptırım Uyguluyor

ABD, İran'a Bağlı 10 Kişi ve 27 Kuruluşa Yaptırım Uyguluyor
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ABD Hazine Bakanlığı, İran'la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yeni yaptırım kararını duyurdu. Yaptırımlar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong'daki bazı kuruluşları da kapsıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yönelik yaptırım kararı alındığını açıkladı.

ABD ve İran arasında yaptırım krizine bir yenisi daha eklendi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'la bağlantılı 10 kişi ve 27 kuruluş için yaptırım kararı alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, yaptırımlar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hong Kong'daki bazı kuruluşları da kapsıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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