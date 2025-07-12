ABD Dışişleri Bakanlığı'nda 1353 Personel İşten Çıkarıldı

Abd Dışişleri Bakanlığı, bin 353 personelinin görevine son verdi.

Abd Dışişleri Bakanlığı'nda yeniden yapılanma planı doğrultusunda işten çıkarmalar başladı. Üst düzey bir bakanlık yetkilisine göre bin 107'si memur, 246'sı diplomat olmak üzere toplam bin 353 çalışanın işine son verildi. Başkent Washington'daki bakanlık binasında personel, işten çıkarılan meslektaşlarını alkışlarla uğurladı.

Başkan Donald Trump yönetimi, ABD diplomasisini yeniden şekillendirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürürken, federal hükümette küçülmeye gitti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dışişleri Bakanlığının "çok hantal" olduğunu ve yüzde 15 civarında küçülmeye gidilmesi gerektiğini söylemişti.

ABD'nin dünya genelinde insani yardım sağlamada uzun süredir birincil aracı olan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) da kapatılmıştı. USAID'in görevleri, Dışişleri Bakanlığına devredilmişti. - WASHINGTON