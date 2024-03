ABD Dışişleri Bakanı Blinken Filipinler'de Protesto Edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ziyaret gerçekleştirdiği Filipinler'in başkenti Manila'da, "Savaş suçlusu, hoş gelmedin" yazılı pankart taşıyan göstericiler tarafından protesto edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret çerçevesinde Filipinler'in başkenti Manila'ya geldi. Bakan Blinken, temasları kapsamında Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile görüştü. Daha sonra Manalo ile basın toplantısı gerçekleştiren Blinken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan'a ve Mısır'a gerçekleştireceği ziyareti sorulan Blinken, "Suudi Arabistan'a ve Mısır'a yapacağımız ziyaretin birçok amacı var. Tabi ki ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşma yapılması için baskı yapacağız. Bildiğiniz gibi her gün bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bunu ilerletmek ve bir anlaşmaya varmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. Blinken, "Çatışma sona erdiğinde Gazze için bir plan yapılması zorunluluğunu İsrail'e de aşıladığımızı söyleyebilirim. Bunun mümkün olan en kısa sürede İsrail'in kendini savunma ihtiyaçlarıyla tutarlı olmasını ve 7 Ekim'in bir daha asla yaşanmamasını sağlamasını umuyoruz. Biz bu ilkelerin arkasında duruyoruz. Bu ziyaretin odak noktası bu olacak" şeklinde konuştu.

"Gazze nüfusunun tamamı gıda güvensizliğiyle karşı karşıya"

Gazze'deki halkın durumuna değinen Blinken, "Gazze'de çocuklar, kadınlar ve erkekler açısından korkunç bir insani durumla karşı karşıyayız. İlk günden beri söylediğimiz gibi İsrail'in kesinlikle sivilleri korumayı öncelik haline getirmek ve çaresizce insani yardıma ihtiyaç duyanlara yardım sağlamak gibi görevleri vardır. Bu, o günden bu yana neredeyse her gün üzerinde çalıştığımız bir şey" dedi. Blinken, "Gazze'deki nüfusun yüzde 100'ü ciddi düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor. Birleşmiş Milletlere göre nüfusun yüzde 100'ü insani yardıma muhtaç. Bu, insani yardımı öncelik haline getirmenin aciliyetinin ve zorunluluğunun altını çiziyor" şeklinde konuştu.

Blinken'ın Manalo'dan sonra Filipinler Devlet Başkanı Bongbong Marcos ile bir araya gelmesi bekleniyor.

"Savaş suçlusu, hoş gelmedin"

Blinken, Manila'da ayrıca kalabalık bir grup tarafından protesto edildi. Blinken'ın Manila ziyaretine, ABD'nin ülkedeki askeri varlığına ve Gazze'ye karşı saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, Başkanlık Sarayı yakınlarında gösteri düzenledi. Protestocular, "ABD'nin askeri müdahalesini ve soykırımı durdurun", "Savaş suçlusu Blinken, hoş gelmedin" yazılı pankartlar taşıdı. - MANILA