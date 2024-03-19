Üye Girişi
Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Filipinler'de Protesto Edildi

Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filipinler'in başkenti Manila'da protesto edildi. Göstericiler, 'Savaş suçlusu, hoş gelmedin' yazılı pankartlar taşıdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ziyaret gerçekleştirdiği Filipinler'in başkenti Manila'da, "Savaş suçlusu, hoş gelmedin" yazılı pankart taşıyan göstericiler tarafından protesto edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret çerçevesinde Filipinler'in başkenti Manila'ya geldi. Bakan Blinken, temasları kapsamında Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile görüştü. Daha sonra Manalo ile basın toplantısı gerçekleştiren Blinken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan'a ve Mısır'a gerçekleştireceği ziyareti sorulan Blinken, "Suudi Arabistan'a ve Mısır'a yapacağımız ziyaretin birçok amacı var. Tabi ki ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşma yapılması için baskı yapacağız. Bildiğiniz gibi her gün bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bunu ilerletmek ve bir anlaşmaya varmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. Blinken, "Çatışma sona erdiğinde Gazze için bir plan yapılması zorunluluğunu İsrail'e de aşıladığımızı söyleyebilirim. Bunun mümkün olan en kısa sürede İsrail'in kendini savunma ihtiyaçlarıyla tutarlı olmasını ve 7 Ekim'in bir daha asla yaşanmamasını sağlamasını umuyoruz. Biz bu ilkelerin arkasında duruyoruz. Bu ziyaretin odak noktası bu olacak" şeklinde konuştu.

"Gazze nüfusunun tamamı gıda güvensizliğiyle karşı karşıya"

Gazze'deki halkın durumuna değinen Blinken, "Gazze'de çocuklar, kadınlar ve erkekler açısından korkunç bir insani durumla karşı karşıyayız. İlk günden beri söylediğimiz gibi İsrail'in kesinlikle sivilleri korumayı öncelik haline getirmek ve çaresizce insani yardıma ihtiyaç duyanlara yardım sağlamak gibi görevleri vardır. Bu, o günden bu yana neredeyse her gün üzerinde çalıştığımız bir şey" dedi. Blinken, "Gazze'deki nüfusun yüzde 100'ü ciddi düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor. Birleşmiş Milletlere göre nüfusun yüzde 100'ü insani yardıma muhtaç. Bu, insani yardımı öncelik haline getirmenin aciliyetinin ve zorunluluğunun altını çiziyor" şeklinde konuştu.

Blinken'ın Manalo'dan sonra Filipinler Devlet Başkanı Bongbong Marcos ile bir araya gelmesi bekleniyor.

"Savaş suçlusu, hoş gelmedin"

Blinken, Manila'da ayrıca kalabalık bir grup tarafından protesto edildi. Blinken'ın Manila ziyaretine, ABD'nin ülkedeki askeri varlığına ve Gazze'ye karşı saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, Başkanlık Sarayı yakınlarında gösteri düzenledi. Protestocular, "ABD'nin askeri müdahalesini ve soykırımı durdurun", "Savaş suçlusu Blinken, hoş gelmedin" yazılı pankartlar taşıdı. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Antony Blinken Filipinler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title