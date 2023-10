ABD'de Temsilciler Meclisi Üyelerinin Telefonlarına El Konuldu

ABD siyasetinde daha önce görülmedik olaylar yaşanıyor. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Meclis Başkanı adayını belirlemek üzere bir oylama gerçekleştirdi. Ancak oylama öncesinde alışılmadık bir adım atarak üyelerin telefonlarına zorla el konuldu.

Sızıntıyı engellemek için ABD'li siyasetçilerin telefonlarına el kondu

Cumhuriyetçi Parti üyeleri tarafından kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda, Temsilciler Meclisi'nin Meclis Başkanı adayı belirlendi. Çoğunluk Lideri Steve Scalise'in başkan olarak seçildiği oylamada ise ilginç bir olay yaşandı.

minor chaos as House Republicans emerge to retrieve their phones. each one has a number for their cubby. staffer tells reporters to step back. pic.twitter.com/uZw4IWECPk — bryan metzger (@metzgov) October 11, 2023

Temsilciler, oy sayımının gizliliğini korumak amacıyla, toplantıya girmeden önce telefonlarını görevlilere teslim etti. Telefonlar, üzerinde numaralar bulunan ayrı zarflara konuldu ve üyelere de birer not kartı verildi. Bu, daha önce hiçbir oylamada yapılmayan bir karardı.

Cumhuriyetçi Parti üyesi Marjorie Taylor Greene'e göre bu önlem, oylama sırasında tweet atılmasını engellemek üzere alındı. Ayrıca partinin özel oturumundan sızıntıları önlemeyi amaçlıyordu. Oylama sonrasında yayınlanan fotoğraflar, telefonların kutularda saklandığı ve toplantı odasının dışındaki bir rafta bekletildiğini gösterdi.

Oylama sonucunda Steve Scalise, Trump'ı desteklemesiyle bilinen Jim Jordan mağlup etti, ancak başkanlığı henüz kesinleşmedi. Meclis'in tamamı bugün oylamaya başlayacakken, Jordan destekçileri ise süreyi uzatabileceklerini belirttiler.

