Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol ve gaz almaya devam eden Avrupa Birliği'ni eleştirerek, "Derhal Rusya'dan tüm enerji alımını durdurmaları...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol ve gaz almaya devam eden Avrupa Birliği'ni eleştirerek, "Derhal Rusya'dan tüm enerji alımını durdurmaları gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol ve gaz almaya devam eden Avrupa Birliği'ni eleştirerek, "Derhal Rusya'dan tüm enerji alımını durdurmaları gerekiyor" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump: Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...

KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! 'En karanlık isim' sekreterini suçladı

Borsa operasyonundan yasak aşk çıktı! Suçu sekreterine attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.