Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ve Japonya'ya 1 Ağustos itibarıyla yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerine ilişkin aldığı yeni kararı duyurdu. Trump yaptığı açıklamada iki ülkeye yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.

JAPONYA VE GÜNEY KORE'YE GÜMRÜK VERGİSİ

Söz konusu iki ülkenin Güney Kore ve Japonya olduğu ve gümrük vergilerinin 1 Ağustos itibarıyla uygulanacağı belirtildi.

Trump, Japonya ve Güney Kore liderlerine gönderdiği neredeyse aynı ifadelerle kaleme alınmış mektuplarda, iki ülkeyle ticari ilişkilerin "ne yazık ki karşılıklı olmaktan çok uzak" olduğunu belirterek, söz konusu gümrük vergilerinin 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini ifade etti.