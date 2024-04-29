AB Ülkeleri Filistin'i Tanıyacak

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, çok sayıda AB üyesi ülkenin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin'i devlet olarak tanımasının beklendiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Filistin'le ilgili açıklamalarda bulundu. Oturum arasında konuşan Borrell, çok sayıda AB ülkesinin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasının beklendiğini söyledi.

Geçtiğimiz ay İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya Filistin devletinin tanınması yönünde ortaklaşa çalışacaklarını duyurmuşlardı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, İspanya'nın temmuz ayına kadar Filistin'i devlet olarak tanıyacağını ifade etmişti. - RİYAD