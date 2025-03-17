AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar Euro destek hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna'ya 2027 yılına kadar 50 milyar Euro'luk mali destek sağlanması planı kapsamında üçüncü düzenli ödeme kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

UKRAYNA GEREKLİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİ

Açıklamada, Ukrayna'nın yaklaşık 3,5 milyar avroluk fonu almak için gerekli koşulları ve reformları yerine getirdiği ifade edildi. AB'nin Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını, ekonomik toparlanmasını ve yeniden inşasını destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, üçüncü ödemeyle birlikte ülkenin bir yıl önce yürürlüğe giren Ukrayna Fonu kapsamında yaklaşık 20 milyar Euro almış olacağı kaydedildi. Açıklamada, Ukrayna Fonu ile ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar Euro'luk istikrarlı finansman sağlanacağı anımsatıldı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal

"AB ÜLKELERİ DAYANIKLILIĞIMIZI GÜÇLENDİRİYOR"

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Konseyi'nin verdiği kararın Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği stratejik desteğin bir başka kanıtı olduğunu söyledi. Şmihal, "AB ülkeleri dayanıklılığımızı güçlendiriyor ve Avrupa entegrasyonunu hızlandırıyor. Ukrayna bugün yalnızca özgürlüğü için savaşmıyor, aynı zamanda güçlü ve birleşik bir Avrupa'nın geleceğini de şekillendiriyoruz" dedi.