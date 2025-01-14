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5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirterek, "Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz" dedi. Peki bu yardımlar kaç yıl sürecek? Detaylar netleşti.

Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşlı nüfusun artışına dikkat çekerek "En az 3 çocuk çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi. Erdoğan sözlerinin devamında ise hem evlenecek çiftlere hem de çocuk yapacak anne-babalara bir dizi yardımda bulunulacağını ifade etti.

Erdoğan'ın açıkladığı müjdeler şu şekilde;

  • Evlenecek gençlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği,
  • Yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı 5 bin liraya yükseltilecek,
  • İkinci çocuk için her ay 1500, 3'üncü ve sonraki çocuklar için her ay 5000 TL yardım verilecek. Çocuk yardımları, çocuklar 5 yaşını tamamlayana dek devam edecek.

YARDIMLAR 5 YIL DEVAM EDECEK

Peki yapılacak bu çocuk yardımları ne kadar süre devam edecek? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım yapılacak. İkinci çocuk için bin 500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak. Üçüncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Bu da aylık ve annenin hesabına yatırılacak bir destek. 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek. Çocuk yardımlarımız çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar da süreceğini özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıŞAŞKIN:

Cebimizden 50 lira eksiltip 5 lirasını çocuklarımıza vermenin adı müjde olmuş. Ne güzel sürekli yardıma muhtaç bir toplum haline getiriliyoruz. Oysa emeğimizin karşılığını almış olsak yardıma ihtiyacımız olmayacak.

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıErkan Can :

bir doğumun 9 aylık masrafı özelde yaklaşık 100 bin tl,bebe kıyafeti mobilyası derken 150.000 minimum. herşeyi devlette yapabilirsen ki doğum hastaneleri suriyeli kaynıyor, o zaman da 60 70 binlik oluyorsun. devlet baba da 5 bin veriyor. bütün makarnacılar çocuk yapmaya

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme47
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Tiyatro oyunu sahnelendi ve bitti... o kadar..

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Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıSuat:

Almanya’da çocuklarım için eğer okuyorlarsa 24 yaşını doldurana kadar alabiliyorum.

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Haber YorumlarıMehmet Tunç:

Reis rotadan şaştın gittin daha çocuk dan bahsediyorsun bu zamlarla verdiğin nasihatlar boş

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Haber YorumlarıMehmet Mutluay:

emeklilere hızlı tren indirimi kaldırılmış, daha neler kaldırıldı bilmiyoruz, bu yardımlarda aile yılı bitince bitecek gibi gözüküyor, artık hiç bir söze inanç kalmadı

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Haber Yorumlarıemre null:

firsartcilar bu müjdededen sonra ne yapalım da 5 bin lirayı kapalım deyip coktan çocuk elbise oyuncaklara falan zam yapmak için toplantılara başlamışlardır. fiyat artislarini durdurmadikca ne müjde versen faydası olmaz

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Haber Yorumlarıibrahim ibrahim:

işte tersine evrimi patlatacak bir çalışma daha ...

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Haber Yorumlarıözkan bağcı:

Çocuğum oldu 300 lira doğum yardımı verdiler.Bir paket bez parası, şuan da aylık 500 lira çocuk yardımı veriyorlar yine 1 paket bez parası. Sayın reis 3 çocuk yap diyorsun ama kuru lafla olmuyor bu dediğin.Söylediklerinin içini doldur sen önce.

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Haber YorumlarıMGk:

38 yaşında dağ gibi adamlar emekli olurken engellilerin erken emekliliği ellerinden alınmış sahte emeklilik ile başedemeyince kolayına kaçılmamalıydı bu vebal bize ağır gelir hatadan dönülmeli

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