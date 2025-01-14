5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirterek, "Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz" dedi. Peki bu yardımlar kaç yıl sürecek? Detaylar netleşti.
Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşlı nüfusun artışına dikkat çekerek "En az 3 çocuk çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi. Erdoğan sözlerinin devamında ise hem evlenecek çiftlere hem de çocuk yapacak anne-babalara bir dizi yardımda bulunulacağını ifade etti.
Erdoğan'ın açıkladığı müjdeler şu şekilde;
- Evlenecek gençlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği,
- Yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı 5 bin liraya yükseltilecek,
- İkinci çocuk için her ay 1500, 3'üncü ve sonraki çocuklar için her ay 5000 TL yardım verilecek. Çocuk yardımları, çocuklar 5 yaşını tamamlayana dek devam edecek.
YARDIMLAR 5 YIL DEVAM EDECEK
Peki yapılacak bu çocuk yardımları ne kadar süre devam edecek? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım yapılacak. İkinci çocuk için bin 500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak. Üçüncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Bu da aylık ve annenin hesabına yatırılacak bir destek. 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek. Çocuk yardımlarımız çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar da süreceğini özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.