2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'ımız ışığında fiziki altyapının güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve üretken kapasitenin artırılması bu yılki bütçe teklifimizin ana eksenini oluşturmaktadır." dedi.

Güler, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde AK Parti Grubu adına söz aldı.

Türkiye'nin, bütçe disiplinini bozmadan büyüyen az sayıdaki ülkeden biri olmayı başardığını ifade eden Güler, AK Parti'nin, iktidarları süresince "günü kurtarma değil, geleceği kurma" vizyonuna göre hareket ettiğini vurguladı.

Güler, 2026 yılı bütçesinin, istikrar ve güven içinde büyüyen, Türkiye Yüzyılı hedefine doğru emin adımlarla yürüyen Türkiye'nin kararlılığının göstergesi olduğuna işaret etti.

Bütçe teklifinde, toplumun hiçbir kesiminin dışlanmadığını, her bir vatandaşın büyümenin sağlayacağı imkanlardan adil biçimde yararlanmasının esas alındığını dile getiren Abdullah Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'ımız ışığında fiziki altyapının güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve üretken kapasitenin artırılması bu yılki bütçe teklifimizin ana eksenini oluşturmaktadır. 2026 yılı bütçesi, emeğin değerini koruyan, sosyal adaleti gözeten ve çalışma hayatının tüm paydaşlarını destekleyen bir yaklaşım temelinde hazırlanmıştır. Kadınların ve gençlerin ekonomik yaşama tam katılımını destekleyen politikalar, kapsayıcı büyüme vizyonumuzun ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır."

Güler, afet risklerinin azaltılması, depremlerin yol açtığı hasarların süratle giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları, depreme dayanıklı şehirlerin inşası için 653 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve Cumhur İttifakı'nın güçlü dayanışması sayesinde hedeflerini birer birer aştığını belirten Güler, 2003'ten önceki 30 yılda 15 milyar dolar yatırım alan Türkiye'nin, AK Parti döneminde yaklaşık 282 milyar dolar doğrudan yatırım çektiğini aktardı. Abdullah Güler, 87 binden fazla çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıldığını dile getirdi.

"Bir gurur duyun"

AK Parti Grup Başkanı Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bütçe görüşmelerindeki konuşması sırasında "Cumhurbaşkanı nerede?" dediğini anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İçtüzük kapsamında bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanları görevlendirdiğini belirtti. Güler, Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul ettiğini hatırlattı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2021 yılı bütçe görüşmelerinde sarf ettiği "Sakarya Tank Palet Fabrikası bedavaya verildi, peşkeş çekildi." sözlerini aktaran Güler, "Bir gurur duyun. Özgür Özel Bey, TUSAŞ'a gittiniz, KAAN'ı gördünüz." ifadelerini kullandı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının 1983 yılından 2003'e kadar 41 bin konut ürettiğine işaret eden Güler, bu rakamın 2003-2025 arasında toplam 1 milyon 747 bin 769'a ulaştığını belirtti.

Güler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde TOKİ'nin konut teslimleri yaptığını anlatarak, "Allah'ın izniyle biz Hatay'ı da Adıyaman'ı da Malatya'yı da toplam Bulgaristan büyüklüğündeki tüm deprem bölgesini de ayağa kaldırdık ve kaldıracağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel'in, partisinin bir grup toplantısında "Fatih Belediyesindeki büyük yolsuzluğu, büyük turpu açıklıyorum." dediğini aktaran Güler, bir taşınmazla ilgili söylenenlerin spor kulübüne tahsisle ilgili olduğunu dile getirdi. Güler, AK Parti'li, MHP'li, CHP'lilerin imzasıyla bu yerin verildiğini bildirdi.

Özel'in, Ordu'da partisinin mitinginde, "Çatalpınar'da akla hayale gelmez yolsuzluk yapmışlar." dediğini aktaran Güler, Çatalpınar Belediyesi ile görüşme yaptığını söyledi. Güler, verilen bir hibenin asfalt yapımı için değiştirildiğini belirtti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesini 7,5 günde okuduğunu ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Özgür Bey, bizim Fatih Belediyemizle ilgili 'turp' dedi. İddianamede diyor ki Ali Nuhoğlu, Güllüce Tarım'a ait Emirgan'daki her biri 50 milyon dolar olan 3 villayı İmamoğlu İnşaat'a sadece 15 milyona devretti. Önündeki İBB'ye ait arazi de bu devirden sonra 156 milyon liraya kamulaştırıldı. Bir yolun 4 milyonluk taşına 'organize yolsuzluk' diyen Özgür Özel, her biri 50 milyon dolar değerinde olan bu villalara, önündeki arsanın 156 milyon liraya kamulaştırılmasına ne diyecek? Bakın beni hiç dinlemiyor."

AK Parti Grup Başkanı Güler, iddianamedeki şüphelilerden harita mühendisi Yakup Öner'in mal varlığıyla ilgili bilgilere de dikkati çekti.

İzmir'le ilgili de açıklamalarda bulunan Güler, "İzmir'de mağdur kişiler var. Bayraklı'da, Çiğli'de, Uzundere'de kilit vurdunuz konutlara. Mağdur ettiniz insanları. TOKİ'yi izleyeceğinize, burayı izleyin, belediyelerinizi izleyin. 'İnsanlara söz vermişler toplu konut yapacağız.' diye. Kapılarında kilit var." diye konuştu.