2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Görüşülmeye Başlandı
TBMM Genel Kurulu, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve diğer önemli kurumların bütçeleri ele alındı.
TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçeleri ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi görüşülecek.
Bütçeler üzerinde ilk sözü, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba aldı.