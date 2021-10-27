Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farasis Energy CEO'Su Dr Keith Kepler'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Farasis Energy Ceo'su Dr Keith Kepler'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Farasis Energy CEO'su Dr. Keith Kepler'i, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

(Hülya Keklik/İHA)