2.5 aylık aranın ardından TBMM'de parti grubunda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ASGARİ ÜCRETLİLER NASIL GEÇİNİYOR BİLİYOR MUSUN?"

Kılıçdaroğlu'nun değindiği konuların başında ise son dönemdeki fahiş gıda fiyatları ve marketler vardı. Bu konu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Milletin gözünü boyamak için Erdoğan, markete gidiyor ve 'Fiyatlar gayet uygun' diyor. Sana göre fiyatlar uygun. Sen elektrik, doğalgaz, su ödemezsin. Sen bedava yaşıyorsun, her şey bedava sana. Sen acaba asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun? Sen fiyatların ne olduğunu bilmiyor musun?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz derken ana felsefemiz bu. Milletvekili, milletin vekili olmalı. Milletvekili ahlaklı olmalı. Adamına göre karar veren milletvekili olmamalı. İnşallah iktidar olacağız, ilk çıkaracağımız kanun siyasi ahlak kanunudur. Bu parlamentoda ahlak olmazsa olmazımızdır. Herkesi kucaklayacağız. Adımız "Halk Partisi", halkın partisi olacağız. Hiçbir kazanım ellerinizden alınmadığı gibi yeni kazanımlara sahip olacaksınız CHP iktidarında. İnşallah iktidar olacağız, göreceksiniz. En özgür şekilde bizi eleştireceksiniz. Sabahın köründe polis gelip kapınızı vurmayacak. Ama biz sizin eleştirilerinizden ders çıkaracağız. Her eleştirinin kendine göre haklı bir payı olabilir. Eğer siz ülkeyi yönetiyorsanız her eleştiriye kulak kabartmak zorundasınız. Siyasetçilerin alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır. En önemlisi aradığınız adaleti getireceğiz. Vatandaşımız bir sürü haksızlıkla karşılaşıyor. Adaletin olduğu ülkede herkes rahat konuşabilir, bunu sağlayacağız.

"TÜRKİYE'Yİ KOCAMAN BİR ÇAMAŞIRHANEYE ÇEVİRDİNİZ"

2006'da bir kanun çıkardılar. Vergi cennetlerinden para gelirse yüzde 30 vergilenecek. Vergi cennetlerinin bir kararname ile açıklanması lazım. Bu karar bir türlü çıkmıyor. AK Parti'ye MHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu kararname niçin çıkmıyor? Ben söyleyeyim. Uyuşturucu baronlarının paraları, rüşvet paraları için çıkmıyor. Türkiye'yi kocaman bir çamaşırhaneye çevirdiniz kardeşim.

"YAĞMUR GİBİ ZAMLAR GELECEK"

Kara kış geliyor. İnsanlar faturalarını ödeyemiyor. Daha zamlar gelmedi. Kara kışta göreceksiniz Erdoğan ekonomisini. Yağmur gibi zamlar gelecek. Bu zamlarla kim mücadele edecek? Onurumuzla duracağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sitesine koyduğu tablo. Ocak 2021 1 milyon 37 bin 136 vatandaş elektrik faturasını ödeyememiş. Şubat ayında 1 milyon 202 bin 38 vatandaş ödeyememiş. Mart ayında 4 milyon 753 bin 87 vatandaş ödeyememiş. Nisan 2021'de 5 milyon 166 bin 439 vatandaş ödeyememiş. Türkiye bu halde."

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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