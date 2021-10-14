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ABD, BM İnsan Hakları Komisyonuna yeniden seçildi

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ABD, BM İnsan Hakları Komisyonuna yeniden seçildi

ABD, eski Başkan Donald Trump'ın üç yıl önce çekildiği Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonuna yeniden seçildi.

ABD, eski Başkan Donald Trump'ın üç yıl önce çekildiği Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonuna yeniden seçildi.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın yaptığı bir icraat daha terse çevrildi. ABD, Trump'ın üç yıl önce çekildiği Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonuna yeniden seçildi. BM Genel Kurulunda bugün yapılan seçimde toplamda 47 üyesi bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonuna 18 yeni üye belirlendi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin BM İnsan Hakları Komisyonuna yeniden seçildiğini duyurdu. Blinken, Başkan Biden yönetiminin dış politikada özgürlüğü savunmak, fırsatları desteklemek, insan hakları ve temel özgürlüklere sahip çıkmak, hukukun üstünlüğüne saygı duymak ve herkese eşit davranmak gibi demokratik değerlere dayandığını belirterek, Birleşmiş Milletler'de ve diğer tüm ilişkilerinde bu değerleri sürdürmek ve ilerletmek için bu görevi üstlendiklerini belirtti. Blinken ayrıca, komisyonun bazı kusurları bulunduğunu söyleyerek, komisyon üyeleri arasında ciddi insan hakları ihlallerine sahip ülkelerin bulunmasını ve komisyonun İsrail'e karşı aşırı derecede önyargılı davranmasını doğru bulmadığını bildirdi.

ABD BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield ise yaptığı açıklamada, ülkesinin BM İnsan Hakları Komisyonuna yeniden katılmasını kutlayarak, ABD'nin kurulda ilk iş olarak Afganistan, Myanmar, Çin, Etiyopya, Suriye ve Yemen'e odaklanacağını bildirdi. Thomas-Greenfield, ABD'nin komisyondaki amacının insan hakları savunucularının yanında yer almak ve insan hakları ihlalleri ve suistimallerine karşı seslerini yükseltmek olduğunu belirterek, komisyonun İsrail üzerinde odaklanmak gibi tek bir ülkeyi hedef alan gündem maddeleri oluşturmasına karşı çıkacaklarını ifade etti.

Konseye seçilen diğer ülkeler arasında ise Eritre, Kamerun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Somali, Kamerun, Benin, Gambia, Hindistan, Kazakistan, Malezya, Katar, Litvanya, Arjantin, Karadağ, Honduras, Paraguay, Finlandiya ve Lüksemburg yer aldı. Seçilen yeni ülkeler, 1 Ocak 2022'den itibaren Konseyde 3 yıl boyunca görev yapacak.

ABD, üç yıl önce Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun üyesi iken, eski başkan Donald Trump'ın reform eksikliği ve İsrail'e karşı sürekli önyargıda bulunulduğunu gerekçe göstermesiyle komisyondan ayrılmıştı.

(Saim Sevinç/İHA)

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