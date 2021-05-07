Polisten yabancı boksöre tokat gibi cevap; "Senin karşında Türkiye Cumhuriyetinin polisi var"
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Polisten yabancı boksöre tokat gibi cevap; "Senin karşında Türkiye Cumhuriyetinin polisi var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Denizli'de tam kapanmada arkadaşıyla birlikte sokakta gezerken yakalanan yabancı boksör, zorluk çıkardığı polisin; "Senin karşında Türkiye Cumhuriyetinin polisi var" cevabı üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Denizli'de tam kapanmada arkadaşıyla birlikte sokakta gezerken yakalanan yabancı boksör, zorluk çıkardığı polisin; "Senin karşında Türkiye Cumhuriyetinin polisi var" cevabı üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan Türk asıllı boksör, ziyaret için birkaç gün önce Denizli'ye geldi. Alkol aldığı arkadaşıyla birlikte tam kapanmada yasak olmasına rağmen sokakta gezintiye çıkan ikili, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde polise yakalandı. Yabancı boksörün aşırı alkollü olan arkadaşı, uzatılan alkolmetreye üflememek için polislere uzun süre direndi.

Ayakta zor duran arkadaşına yardım eden Avusturyalı boksörün de, turist olduğunu söyleyerek "Bana karışamazsınız" çıkışı ortamın bir anda gerilmesine neden oldu. Arkadaşına işlem yapmaya çalışan ekiplere güçlük çıkartan yabancı boksör, polisin "Senin karşında Türkiye Cumhuriyetinin polisi var. 'Karışamazsın' diye konuşmayacaksın, gevezelik etmeyeceksin. Sadece sorulan sorulara cevap vereceksin" cevabı üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Aldığı tokat gibi cevap üzerine bir süre konuşamayan yabancı sporcu, daha sonra kendisini zorla dışarı çıkardığını iddia ettiği arkadaşıyla tartışmaya başladı. Yaşanan anları görüntüleye muhabirlere karşı da saldırgan tavırlar sergileyen boksör, hakkında işlem yapılmadan bölgeden uzaklaştırıldı.

Boksörün ayakta dahi zor duran arkadaşı ise, daha fazla diremeyeceğini anlayınca alkolmetreye üflemek zorunda kaldı. 2.88 promil alkollü çıkan vatandaş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - DENİZLİ

Polisten yabancı boksöre tokat gibi cevap; 'Senin karşında Türkiye Cumhuriyetinin polisi var'
Polisten yabancı boksöre tokat gibi cevap; 'Senin karşında Türkiye Cumhuriyetinin polisi var'
Polisten yabancı boksöre tokat gibi cevap; 'Senin karşında Türkiye Cumhuriyetinin polisi var'
Polisten yabancı boksöre tokat gibi cevap; 'Senin karşında Türkiye Cumhuriyetinin polisi var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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