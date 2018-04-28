Polisgücü'nün Kadın Takımı Hiç Gol Yemeden 41 Gol Attı

Hokeyde 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Süper Lig 1. Etap maçları Konya'da sona ererken, Gaziantep Polisgücü Kadın takımı, büyük bir başarıya imza attı. Gaziantepli Hokeyin Sultanları, oynadıkları 7 karşılaşmada rakip kalelere toplam 41 gol atarken, kendi kalesinde hiç gol görmedi.

Sporcuları ve teknik ekibi kutlayan Mehmet Kaplan, "bundan sonraki süreçte ikinci etap maçları ve ardından Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası var. Bütün enerjimizle bu iki organizasyona odaklandık" dedi.

Gaziantep Polisgücüspor Kadın hokey takımı, Konya Saraçoğlu Hokey Sahası'nda oynanan 2017-2018 Sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig 1. Etap maçlarında karşılaştıkları bütün rakiplerini yenerek etabı namağlup bitirdi. Oynanan son karşılaşmada Gaziantep Polisgücü Kadın takımı, rakibi Bolu Belediyespor'u 1-0 yenerek sahadan galip ayrıldı ve 1. Etap'ı 21 puanla tamamladı. Zorlu bir etabı başarıyla geride bırakan Gaziantep Polisgücüspor Kadın Hokey Takımı, ikinci etabı da lider tamamlayarak Avrupa Şampiyonası biletini almak istiyor.

Hiç Gol Yemeden 41 Gol Attılar

Süper Lig'deki zorlu rakipleri karşısında tüm maçlardan galibiyetle ayrılan ve 7 karşılaşmada rakip kalelere toplam 41 gol atma başarısı gösteren Gaziantep Polisgücü Kadın takımı, kendi kalesinde ise hiç gol görmeyerek adeta tarih yazdı.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecekler

Hokeyin Sultanları olarak adalandırılanve Ayşe Kasım'ın antrenörlüğünü yaptığı Gaziantep Polisgücü Kadın takımında Burcu Öztekin, Elif Küpeli, Leyla Öztürk, Zeliha Yalınkılıç, Kübra Bozarslan, Emine Çelik, Seda Öztürk, İklima Kaya, Perihan Küçükkoç, Meryem Oymak, Gamzenur Özcan, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Hazime Kızılırmak, Nurhan Çınar, Songül Gültekin, Gamze Zor ve Yoncanur Yeter görev alıyor.Viyana'da 18-21 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olan Polisgücü Kadın takımında sporcuların morallerinin yüksek olduğu dikkat çekerken, şampiyonada iddialı olduklarını ifade ettiler. - GAZİANTEP