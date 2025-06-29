Bitlis Ailesi üyelerinin çoğunluk hisseleri, Yüksel Yıldırım liderliğindeki Yıldırım Holding'in iştiraki Corex Holding B.V. tarafından satın alındı. Polisan Holding satıldı mı, kim aldı, Polisan Holding yeni sahibi kim?

POLİSAN HOLDİNG SATILDI MI?

amsunspor kulübü ile yakaladığı başarıların yanı sıra iş dünyasında yaptığı satın alımlarla da adından sık sık söz ettiren Yüksel Yıldırım, Türkiye'nin en önemli kimya şirketlerinden Polisan Holding'i satın almak için anlaşmaya vardı.

Kardeşi Ali Yıldırım ile ticari olarak yollarını ayıran Yüksel Yıldırım, Lazkiye Limanı'nın işletmesini devralmasının ardından Hollanda merkezli şirketi CoreX ile gözünü Türkiye pazarına dikti.

HİSSELERİN %77,7'Sİ SATILDI

Polisan Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Bitlis Ailesi'nin sahip olduğu şirket hisselerinin %77,7268'lik bölümü, Yıldırım Holding iştiraki olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş.'ye devredilecek.

Söz konusu sözleşme 27 Haziran 2025 tarihinde imzalandı.

YASAL İZİNLER BEKLENİYOR

Satış işleminin tamamlanması için Rekabet Kurulu onayı ve diğer yasal süreçlerin sonuçlanması bekleniyor. Tüm ön koşullar sağlandığında, hisse devri yasal olarak geçerli olacak.

Ayrıca, devirle birlikte Polisan Holding'in sermayesine dâhil olan bazı şirketlerin satış dışında tutulduğu belirtildi.

BAZI VARLIKLAR SATIŞ DIŞINDA TUTULDU

Satıcı ve alıcı arasında yapılan mutabakat çerçevesinde, Polisan Holding'in bazı varlıkları hisse devri kapsamına dahil edilmedi. Bu varlıklar arasında:

Polisan Hellas S.S.A. (Yunanistan'daki iştirak)

"Operasyonda Kullanılmayan Gayrimenkuller" başlığı altındaki taşınmazlar:

İstanbul Pendik

İstanbul Kağıthane

Kocaeli Gebze Çiftlik

Aydın Karacasu

Bu taşınmazlar, SPK lisanslı bir değerleme kuruluşunca belirlenecek değerden daha düşük olmamak koşuluyla Satıcılar tarafından ayrıca devralınacak.

HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Polisan Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, satış işlemine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimize, Polisan Holding A.Ş.'nin Bitlis Ailesi üyeleri olan hissedarlarının ("Satıcılar"), Corex Holding BV'nin bağlı ortaklığı olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş. ("Alıcı") ile Şirket sermayesinin %77,7268'ini temsil eden hisselerin devri ("İşlem") konusunda bir anlaşmaya vardıkları bildirilmiştir. Bu kapsamda, Satıcılar ile Alıcı arasında 27 Haziran 2025 tarihinde bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır"