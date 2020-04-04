Polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları kurdu; Muğla'ya giriş yasaklandı
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Jandarma, Antalya, Muğla, Polis, Yerel

Polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları kurdu; Muğla'ya giriş yasaklandı

Polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları kurdu; Muğla'ya giriş yasaklandı Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda saat 00.00 itibariyle şehre giriş-çıkış polis ve jandarma ekiplerince kapatıldı.

04.04.2020 03:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 03:23
Polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları kurdu; Muğla'ya giriş yasaklandı

Polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları kurdu; Muğla'ya giriş yasaklandı

MUĞLA - Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda saat 00.00 itibariyle şehre giriş-çıkış polis ve jandarma ekiplerince kapatıldı.

Antalya - Fethiye karayolunda giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamada ikametleri Muğla'da olmayan araçları geri çevirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamasının ardından giriş-çıkışların durdurulduğu şehirlerden biri olan Muğla'da saatler 00.00'ı gösterdiği sırada polis ve jandarma ekipler şehrin tüm giriş ve çıkışlarında görev aldı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmedi, şehirden çıkmak isteyen araç sürücüleri ise tekrar geri çevrildi.

Polis ekipleri, şehre girmek isteyen sürücülerin ikametleri ile seyahat izin belgelerine baktı. İkametleri Muğla olan sürücülere geçiş izni verildi. İkamet adresleri Muğla olmayan ve seyahat izni bulunmayan sürücüler geldikleri yere doğru geri gönderildi.

Öte yandan ticari yük taşıması yapan araçlar yasaktan etkilenmezken kimi araçlar valiliklerden alınan izin belgeleri ile yollarına devam ettiler. Birçok vatandaşın ise geçiş için polis ve jandarma ekiplerini ikna etmeye çalışmaları ise gözlerden kaçmadı.

Polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları kurdu; Muğla'ya giriş yasaklandı

Kaynak: İHA

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Polis ve jandarma ekipleri uygulama noktaları kurdu; Muğla'ya giriş yasaklandı
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