Polis memurunun dokuları, lösemi hastasına umut oldu

ADANA'da 2015 yılında kök hücre bağışı için örnek veren polis memuru Memduh İşçan'ın (49) dokuları, yıllar sonra lösemili bir hastayla yüzde 90 uyum sağladı. Bunun üzerine hastaneye giderek kök hücre bağışında bulunan İşçan, "Bir polis olarak insanların can ve mal güvenliğini korurken, bu tür bağışlarla da onlara hayat vermek çok güzel bir duygu. Sağlıklı olan herkes, herhangi bir korku ya da endişeye kapılmadan kök hücre bağışında bulunmalı" diye konuştu.

Adana Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Adana Şube Başkanlığı iş birliğiyle 2015 yılında lösemili çocuklar için düzenlenen kampanyada yaklaşık 7 bin polis, gönüllü kök hücre bağışında bulundu. Bağışçılardan 26 yıllık polis memuru Memduh İşçan'ın dokuları, yıllar sonra bir hastayla yüzde 90 uyum sağladı. Bunun üzerine polis Memduh İşçan, kentteki bir hastaneye giderek kan testi yaptırdı. Testlerinde herhangi bir soruna rastlanmayınca, 4 saat süren işlemin ardından İşçan'ın kök hücreleri özel bir cihazla alındı. Bu kök hücreler daha sonra İşçan'ın hiç tanımadığı bir lösemili hastaya nakledildi.

'BİR İNSANA, YENİ BİR HAYAT İÇİN UMUT IŞIĞI OLMAK İSTEDİM'Kök hücre bağışında bulunup, bir insana yeni bir hayat için umut ışığı olmak istediğini kaydeden Memduh İşçan, "Emniyet Müdürlüğümüzün kampanyasında kök hücre bağışında bulundum. Bundan yıllar sonra kök hücrelerimin, ismini bile bilmediğim birine uyumlu olduğunu öğrendim. Daha sonra beni arayıp, bağışçı olup olmayacağımı sordular. Ben de seve seve kabul ettim. Nakil konusunda başta biraz endişem vardı ama yapılan bilgilendirme sonrasında bu korku ve endişemin çok yersiz olduğunu anladım" dedi.'BAŞKA BİR BEDENDE YAŞADIĞIMI HİSSEDİYORUM'

Başka bir bedende yaşadığını hissettiğini söyleyen İşçan, "Kemik iliğim, aşı yoluyla alındı. Sanki kan bağışında bulunuyormuş gibi cihaza bağlanıp, 3 ünite kan verdim. Bir polis olarak insanların can ve mal güvenliğini korurken, bu tür bağışlarla da onlara hayat vermek çok güzel bir duygu. Sağlıklı olan herkes, herhangi bir korku ya da endişeye kapılmadan kök hücre bağışında bulunmalı. Bağışta bulunup, eşleşme olduktan sonra vazgeçilmesi doğru değil. Vazgeçmesinler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR