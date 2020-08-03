Polatlı'da 2 Halk Ekmek büfesi hizmete girdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 Halk Ekmek büfesi hizmete girdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 Halk Ekmek büfesi hizmete girdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkentin birçok noktasında hizmet veren Halk Ekmek, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle çevre ilçelerde de hizmet ağını genişletiyor.

Halk Ekmek Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, Polatlı'da hizmete giren 2 Halk Ekmek büfesini ziyaret ederek, ilçede toplam 4 büfe açacaklarını belirtti.

Öte yandan başkentin çeşitli ilçelerinde boş durumda olan veya sözleşmesi sona eren 27 Halk Ekmek satış büfesinin yeni sahipleri kura çekilişiyle belirlendi.

Kaynak: AA