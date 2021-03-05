Polat Abay: Altınordu çok büyük bir kulüp

"Milli takımda güzel bir kamp dönemi oldu""Tolunay Kafkas hocamız bizimle çok ilgileniyor""Pandemi nedeniyle altyapı maçları oynanamıyordu, o yüzden Niğde'ye gittim""Hedefim Avrupa""İdolüm yok; kendim idol olmak istiyorum"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Türkiye U19 Milli Takımı ve Misli.