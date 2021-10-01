Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı

Plaj voleybolunda bikini krizi bitmiyor. Norveç Milli Takım'ının bikini giymeyi reddetmesi üzerine başlayan olaylarda İskandinav ülkelerinin spor bakanları devreye girdi. Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya'dan beş spor bakanı bir mektup kaleme alarak, Uluslararası Hentbol Federasyonuna ve diğer uluslararası spor federasyonlarına üniforma kurallarının yeniden gözden geçirilmesi için çağrıda bulundu.

Norveç Milli Plaj Hentbolu Kadın Takımı bikini giymeyi reddederek İspanya maçına şortla çıkmıştı.

ERKEKLERİN TİŞÖRT VE ŞORT GİYMELERİNE İZİN VERİLİYOR

Mektupta, sporcuların performans ve rahatlığa uygun şekilde giyinmelerine izin vermesi istendi. Danimarka Spor Bakanı Halsboe-Joergensen, kadın sporcuların bikiniyle oynamak zorunda kalmalarının arkasında hangi spor sebeplerinin bulunduğunu anlamakta güçlük çektiğini ifade etti. Yönetmeliğe göre, erkeklerin tişört ve şort giymelerine izin verilirken, kadınların bikini giymeleri gerekiyor.

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