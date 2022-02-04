PKK itirafçısı kadının cezası 9 yıldan 2,5 yıla düştü

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan ve ilk duruşmada itirafçı olarak ev hapsiyle salıverilen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö., 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 9 yıl hapse çarptırdı. Sanığın cezası, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2,5 yıla düşürüldü ve yurt dışı çıkış yasağı konulmasına hükmedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 7 Temmuz'da terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.'nün Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Lemiye H.Ö.'yü operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanık Lemiye H.Ö.'yü, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadeler doğrultusunda sanığın cezasını 2,5 yıla düşürdü ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri konulmasına hükmetti.