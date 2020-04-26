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Piyasanın nabzı İntegral Forex TV'de atıyor

İntegral Yatırım, İntegral Forex TV Youtube kanalında konuk ettiği sektör temsilcileri ve ekonomistler ile piyasaların nabzını tutmaya devam ediyor.

26.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:58
Piyasanın nabzı İntegral Forex TV'de atıyor

İntegral Yatırım, İntegral Forex TV Youtube kanalında konuk ettiği sektör temsilcileri ve ekonomistler ile piyasaların nabzını tutmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İntegral Forex TV'de dünya ve Türkiye gündeminin yanı sıra önemli bilgi akışlarını değerlendiren uzmanlar, canlı yayınlar ile de anlık olarak soruları cevaplıyor.

Günümüzde finans piyasasına ilişkin yüzlerce kanaldan sayısız bilgi akışı gerçekleşirken, yatırımcılar için piyasalarda yaşananlara dair doğru bilgiye ulaşmak daha da önemli bir hal aldı.

Bugüne kadar Türkiye'nin birçok şehrinde gerçekleştirdiği etkinlikler ile binlerce kişiye finansal okur yazarlık eğitimi veren İntegral Yatırım, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evine kapanan yatırımcılara dijital ortamdan destek olmaya devam ediyor.

İntegral Yatırım, uzman analistleri ile gündemin yorumlandığı İntegral Forex TV Youtube kanalında ünlü konukları ve piyasa uzmanları ile de hizmet vermeye devam ediyor.

İş dünyasının önde gelen yöneticileri de İntegral Forex TV yayınlarına katılarak, sektörleri ve şirketlerine ilişkin merak edilenleri cevaplıyor.

Canlı yayınlarda finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri kısa ve uzun vade için yorumlayan uzman isimler, aynı zamanda katılımcıların İntegral Forex Youtube ve Twitter hesabı üzerinden gönderdikleri sorularına da yayında cevap veriyor.

İntegral Forex TV kanalına https://www.youtube.com/integralforextv linkinden ulaşılıyor.

Kaynak: AA

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