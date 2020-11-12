Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

12.11.2020 18:54 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:57
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,47 puan azalarak 1.271,75 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,47 puan azalarak 1.271,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,31 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.284,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.262,58, en yüksek 1.303,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 1.271,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 1,72, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,28 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 1.425,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 75'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.883,17 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.883,17 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7842 lira, satışta 7,8154 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,0421 lira, satışta 8,0743 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,37'den, bileşik getirisi de yüzde 3,82'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1806, sterlin/dolar paritesi 1,3143, dolar/yen paritesi de 105,18 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,13 artışla 44,53 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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