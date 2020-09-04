Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,97 puan artarak 1.086,32 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,97 puan artarak 1.086,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,36 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 1.074,98 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.072,80, en yüksek 1.090,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 1.086,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 1,19, hizmetler endeksi yüzde 1,13 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,83 puan ve yüzde 0,89 yükselişle 1.223,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 24'ü geriledi. Şişecam, ASELSAN, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.921,43 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.921,43 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 azalışla 463 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4081 lira, satışta 7,4378 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3942 lira, satışta 7,4238 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1794, sterlin/dolar paritesi 1,3207, dolar/yen paritesi de 106,33 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,68 azalışla 43,00 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA