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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,26 puan artarak 1.092,46 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
18.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:32

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,26 puan artarak 1.092,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,54 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.087,75 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.084,47, en yüksek 1.100,59 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 1.092,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 0,40 ve hizmetler endeksi yüzde 0,41 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,87 puan ve yüzde 0,64 yükselişle 1.236,62 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 35'i geriledi. Garanti Bankası, Güneş Sigorta, ASELSAN, Kardemir (D) ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.997,19 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.997,19 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,52 artışla 478 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3628 lira, satışta 7,3923 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3625 lira, satışta 7,3920 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,03'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,45'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1927, sterlin/dolar paritesi 1,3220, dolar/yen paritesi de 105,43 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,08 azalışla 45,66 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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