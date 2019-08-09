PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.03 ekside, dolar 5.47 lirada

09.08.2019 12:09

– Güne yüzde 0.08 artışla 99 bin 289 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 989 bin 855 puanı ve en yüksek 99 bin 461 puanı görerek gün ortası işlemlerinde yüzde 0.03 kayıpla 99 bin 179 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 142 bin 562 puanı ve en yüksek 144 bin 204 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.38 kayıpla 143 bin 377 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.73 düşüşle yüzde 14.99 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 15.22 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.4638 lira ve en yüksek 5.5102 lirayı gördükten sonra, 5.50 - 5.51 lira aralığında,

euro en düşük 6.1153 lira ve en yüksek 6.1701 lirayı gördükten sonra, 6.16 – 6.17 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.6339 lira ve en yüksek 6.6787 lirayı gördükten sonra 6.67 – 6.68 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

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