Pırlanta seçilirken nelere dikkat edilir? Pırlanta alırken onun şekline, parlaklığına ve fiyatına bakıyorsunuz ama güzünüzden kaçan başka şeyler olabilir. Peki, pırlanta seçilirken nelere dikkat edilir?

Pırlanta satın alırken bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Aldığınız pırlantanın karat, berraklık, renk ve kesim gibi özelliklerine dikkat etmeli ve doğru ürünü tercih etmelisiniz.

KARAT

Pırlantanın ağırlı karat ölçü birimi ile hesaplanır. 1 karat, bir gramın 5'te birine denk gelir. Karatın büyük olması ya da küçük olması tek başına fiyatı belirleyen etken değildir. Berraklık da pırlantanın fiyatını ve kalitesini etkileyen önemli faktörlerdendir.

BERRAKLIK

Pırlantanın lekesizliğini gösteren berraklık durumu, karbon ve kesikler açısından ne kadar arınık olduğunu gösteren ifade birimidir. Berraklık durumu kusursuzdan lekeliye doğru şu şekilde sıralanır:

FL, IF

VVS 1, VVS 2

SI1, SI 2

I1, I2, I3

KESİM

Pırlantalar genellikle baget kesime sahipti. Ama kare, oval, kalp ve damla gibi kesimli pırlantalar da vardır. Bu konuda uluslararası standartlar oluşturulmuş ve 0-10 arası birimler belirlenmiştir.

RENK

Kaliteli bir pırlanta renksiz ve şeffaf olmalıdır. Pırlantanın rengini sarımsız ve koyu renge dönemsi onun kalitesiz olduğunu gösterir. Renkli özellikli pırlantalar da vardır. Pembe, mavi ve kırmızı gibi renklerde olan renkli pırlantalar klasik pırlantalardan daha pahalı olabiliyor.

SERTİFİKA

Pırlantanın özelliklerini gösteren sertifika, sizin için rehber niteliğinde olacaktır. Ürün aldığınız noktada pırlantanızın sertifikasını istemeli ve sertifikada yazan değerlere göre ürününü değerlendirip alışveriş yapmalısınız.