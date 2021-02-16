Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz hangi dizilerde oynadı?

Oyunculuk performansı ile dikkat çeken isim Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz hangi dizilerde oynadı? Pınar Deniz yaş! Pınar Deniz sevgilisi kim? Pınar Deniz boy!

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PINAR DENİZ KİMDİR? PINAR DENİZ KAÇ YAŞINDA?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993, Adana doğumlu Türk oyuncu. Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır tutumları nedeniyle yer almaktan vazgeçti. Anneannesi COVID-19 nedeniyle ölmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.

PINAR DENİZ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2014 Sil Baştan Evrim -

2015 Beyaz Yalan Azra

2016-2018 Vatanım Sensin Yıldız

2018 Bir Deli Rüzgar Gökçe Yücel

2020 Aşk 101 Burcu

2020 Menajerimi Ara

2021 Aşk 102 Burcu

2021 Kırmızı Oda Nazlı