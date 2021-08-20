Pike dikim kursunu tamamlayan engelliler meslek sahibi oldu

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin; "Engellilerin hayata eşit ve adil katılımını sağlamak için zorlukları ortadan kaldırmaya devam ediyoruz.

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin; "Engellilerin hayata eşit ve adil katılımını sağlamak için zorlukları ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. Engelleri birlikte aşıyoruz" dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye Beyazay Derneği Denizli Şubesinin ev sahipliğinde engellilere yönelik düzenlenen pike dikim kursunu tamamlayan kursiyerlerin sertifika törenine katıldı. Etkinlikte Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Beyazay Derneği Denizli Şube Başkanı Dilek Yüksel Kahveci ve kursiyerler hazır bulundu.

Milletvekili Şahin Tin, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını, toplumun tüm kesimlerini ayrım yapmadan desteklediklerini ve özellikle de engellilerin bu anlamda önemli bir yere sahip olduklarını söyledi. Milletvekili Şahin Tin; "2002 yılından beri engelli kardeşlerimizin durumlarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece engellilerin değil, engelli ailelerinin de hayatlarını kolaylaştırmak için çok önemli adımlar atıyoruz. Bizler bu çalışmaları insan insana emanettir düsturuyla yerine getirmenin gayretindeyiz. Vicdan coğrafyamızda bu ve benzeri duyguların filizlenmesi, yeşermesi için bize düşen engellilerin hayata eşit ve adil bir şekilde katılımını sağlamaktır" dedi.

Başta engelliler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Milletvekili Şahin Tin; "Bugün 75 bin 659 TL bütçe ile yaklaşık 3,5 ay süren kurs ile engelli kardeşlerimizin iş ve meslek sahibi olması sağlandı. Bu kursu tamamlayan kursiyerlerimizden bazı engelli kardeşimizin de istihdamı sağlandı. Bunlar mutluluk verici gelişmeler. 2002 öncesi engelli kardeşlerimiz ötekileştiriliyordu. Bugün ise toplumun özel insanları olarak aramızdalar. Ailelerine ve ekonomiye katkı sağlıyorlar. Bizlerde projelere destek vererek onları iş ve meslek sahibi yapıyoruz. Topluma hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Engellilerimizin engellerini birlikte aşmaya devam edeceğiz. Kurumlar hep birlikte hareket edince daha güzel ve yararlı işler başarıyoruz" diye konuştu.

"Engelliler hayata katılıyor"

Beyazay Derneği Denizli Şube Başkanı Dilek Yüksel Kahveci ise, "Sosyal projelerimizi sürdürüyoruz. Üçüncü kursumuzu tamamladık. Engelli kardeşlerimizin bu etkinliklerle hayatları değişiyor. İşe yerleşiyorlar. Bizler engellilerin hayata katılımını sağlıyoruz, balık tutmayı öğretiyoruz. Desteklerin sürekliliği bizim için önemli. Sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz. İstihdama ve eğitime önem veriyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı