Picasso'nun 24 milyon euroluk eserini kaçıran eski banka müdürüne 18 ay hapis cezası
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Picasso'nun 24 milyon euroluk eserini kaçıran eski banka müdürüne 18 ay hapis cezası

İspanya'da mahkeme, ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun eserini izinsiz ülke dışına kaçırma girişiminde bulunan eski banka müdürünü 18 ay hapis cezasına mahkum etti.

16.01.2020 20:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:27
Picasso'nun 24 milyon euroluk eserini kaçıran eski banka müdürüne 18 ay hapis cezası

'da mahkeme, ünlü İspanyol ressam 'nun eserini izinsiz ülke dışına kaçırma girişiminde bulunan eski bankeri 18 ay hapis cezasına mahkum etti.


uruşmada, kaçakçılıkla suçlanan eski müdürü Jaime Botin ayrıca, 52.4 milyon euro para cezasına çarptırıldı ve kaçırmaya çalıştığı yapıta el konuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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