Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya geliyor. Peki, Petrzalka 1898 hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

PETRZALKA 1898 HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

FC Petrzalka , Bratislava merkezli bir Slovak futbol kulübüdür. Kulüp 1898 yılında kurulmuş ve 1980'lerde Çekoslovakya'nın en üst 1. ligine iki kez yükselmiş (1981-82 sezonu ve 1984-85 sezonu ) ve 1996-97'den 2009-10'a kadar Slovakya birinci liginde üst üste 14 sezon geçirmiştir . Petrzalka'nın en büyük uluslararası başarısı , 2005-06 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına ve 2005-06 UEFA Kupası son 32 turuna katılmasıydı. Birkaç yıl sonra, sahibini kaybettikten sonra, farklı bir şirket kulübün eski iç saha sahası Štadión Petrzalka'nın altındaki araziyi ticari inşaat için devraldı ve stadyum yıkıldı.

1880'de kurulan önceki spor kulübü Pozsonyi Torna Egyesület'ten 1898'de kurulan futbol kulübü, başlangıçta bölgesel Macaristan liginde oynadı. Kulüp, reklam ajansı sponsorlarının ardından Artmedia Bratislava da dahil olmak üzere tarihinde 17 isimle anıldı.Artmedia, 1993'teki kuruluşundan 2010'a kadar Slovakya'nın en üst düzey liginde oynadı . Kulüp, en büyük başarısını 2000'lerin ortalarında (on yıl) teknik direktör Vladimír Weiss yönetiminde elde etti .Kulüp, 2005'te Corgon Liga şampiyonluğunu kazandı ve daha sonra Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasına katılmaya hak kazandı ve burada tüm Slovak kulüpleri arasında en büyük başarıyı elde etti. Daha sonra, 2008'de kulüp çifte şampiyonluk kazandı , ancak bir sonraki sezonda kadronun çoğu kulüpten ayrıldı.

Kulüp, iç saha maçlarını 1600 kişilik yeni stadyumunda oynuyor. Takım , beyaz ve siyah çizgili forma giyiyor.